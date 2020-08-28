Антибиотики могут ослаблять эффект оральных контрацептивов
28.08.2020, 18:15, Разное
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У женщин, которые одновременно с противозачаточными таблетками принимают антибактериальные препараты, существенно повышен риск нежелательной беременности. Это показало исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine.
Ранее уже было известно, что определенные лекарства – противосудорожные, антиретровирусные, рифампин – «заставляют» печень вырабатывать ферменты, которые снижают эффективность оральных контрацептивов. В новом исследовании ученые охватили большее количество лекарств и проверили, как те влияют на работу противозачаточных таблеток.
Авторы научной работы проанализировали данные о нежелательных действиях оральных контрацептивов, которые были собраны у более чем 170 тысяч женщин. Этих женин можно было условно разделить на три группы:
- принимавшие антибиотики, не усиливающие выработку печенью ферментов,
- получавшие лекарства, стимулирующие выработку ферментов,
- контрольная группа (получали любые другие лекарства).
Интересным выводом стало то, что прием любого антибиотика увеличивает риск беременности на фоне употребления противозачаточных таблеток в 6,7 раз. Также исследование подтвердило, что лекарства, которые стимулируют выработку ферментов в печени, снижают эффект оральных контрацептивов: они увеличивают риск нежелательной беременности в 13 раз.
Авторы исследования считают, что женщинам, которые вынуждены принимать антибиотики на фоне гормональной контрацепции, нужно подумать о временном дополнительном способе предохранения от беременности.
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