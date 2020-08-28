Мобильные приложения – возможность увеличения функциональности смартфонов

28.08.2020, 17:53, Разное

При установке на мобильный телефон специальных электронных приложений гаджет превращается в многофункциональное компьютерное устройство. Существуют разнообразные продукты, которые рассчитаны на оперативное решение любых задач. Современные программы для смартфонов характеризуются простотой использования, удобностью, оперативностью выполнения необходимых операций. Для загрузки ПО не требуется дополнительных денежных вложений.

Приложение ВТБ – возможность пользоваться банковскими услугами в онлайн-режиме

Разработанные банками мобильные приложения активно используются владельцами смартфонов. Повышенным спросом пользуется программа ВТБ. Для ее применения необходимо предварительно заключить договор с финансовой компанией на удаленное обслуживание. Каждому клиенту выдается идентификатор и специальный пароль для дальнейшего получения услуг. Мобильное приложение имеет три общедоступные функции:

телебанк;

информация о курсах валюты;

сведения о банкоматах.

В основных разделах расположена необходимая для клиентов информация. Мобильные программы для Андроид скачать бесплатно может каждый желающий, используя специальные сервисы. В программе ВТБ для переключения общедоступных функций используется нижняя строка меню. Версия для iPhone содержит ее постоянно, а в варианте для Андроид она появляется при нажиме функциональной кнопки. В общих настройках пользователям доступна смена темы дизайна, включение фильтров, касающихся банкоматов, определение радиуса нахождения банковских отделений, установка личного места расположения.

С помощью приложения можно оформлять кредит в режиме онлайн, пополнять собственные депозиты, получать информацию о дате очередного платежа или процентных ставках. При необходимости можно заблокировать пластиковую карту, указав при этом причину выполнения такого действия.

Мобильное приложение Шагомер

Большинство медиков утверждают, что для нормального функционирования человеческого организма необходимо ежедневно делать не менее 10 000 шагов. Точные подсчеты позволяет сделать специальное приложение Шагомер, которое предназначено для операционной системы Андроид. Оно гарантирует быстрое определение пройденных километров, а также проведение учета потраченных в процессе передвижения калорий. Все маршруты сохраняются в архиве и при необходимости выводятся на карту. При желании информацию о личных достижениях можно публиковать в интернет-пространстве.