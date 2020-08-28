Протесты в Беларуси, день 20

28.08.2020, 17:52, Разное

Государство продолжает репрессии.

Новая дизайнерская работа художника Владимира Цесслера — мемориальная доска на здании Следственного комитета в Минске.

Фото: «Еврорадио»

Посольтсво России: задержанные в Беларуси без аккредитации российские журналисты вернутся на родину

«Достаточно быстро, при участии сотрудников посольства, они покинули РУВД. Те, у кого была аккредитация, продолжают работать. Те, у кого ее не было, возвращаются в Россию», — сказал представитель российской дипмиссии.

Накануне в Минске, по данным правозащитного центра «Весна», задержали более 260 человек, среди них 17 журналистов. Список задержанный все еще обновляется.

09:57, сегодня

Утро в Беларуси начинается с задержаний. В этот раз силовики пришли за бизнесменом Александром Василевичем — владельцем рекламного агентства Vondel /Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь. Накануне в офисах этих компаний прошли обыски. Супруга предпринимателя сообщила в своем фейсбуке, что из-за подписки о неразглашении она пока не может рассказать, в рамках какого дела задержан ее муж.

09:02, сегодня

«К вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза»: Тихановская обратилась к учителям

«Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог – дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха», — призвала она в преддверии нового учебного года.

Тихановская, у которой также есть педагогическое образование, также попросила работников образовательных учреждений проявить солидарность и поддержать коллег, которые могут столкнуться с давлением со стороны властей. Она напомнила, что в работе с детьми очень важно ценить их уважение и уважение их родителей.

08:00, сегодня

Украина решила приостановить все контакты с Беларусью

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что последний раз Владимир Зеленский и Александр Лукашенко общались перед выборами в Беларуси. После начала разгонов протестов из Минска уехал посол Украины.

07:40, сегодня

«Весна»: накануне в Минске задержали более 200 человек

Накануне на акции протеста на площади Независимости задержали 212 человек, из них 16 — журналисты, сообщил правозащитный центр «Весна».

Двух журналистов «Белсата» отправили в изолятор на улицу Окрестина в Минске, составив на них протоколы о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (23.34 КоАП РБ). Еще два журналиста находятся в Октябрьском РУВД.

Других задержанный на площади Независимости сотрудников СМИ отпускали, заставив удалить снимки на телефонах и фотоаппаратах. По данным организации, двое задержанных на акции в Минске оказались гражданами России.

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