На «Тавриде» прошла итоговая защита концепций арт-резиденций

28.08.2020, 17:48, Новости дня

В рамках специальной образовательной программы на форуме «Таврида» прошла итоговая защита концепций развития культурных арт-резиденций в регионах России.

Программу развития региональных арт-кластеров при участии Университета креативных индустрий «Таврида» запустила в 2019 году. В ней приняли участие 14 регионов РФ, команды которых прошли интенсивное обучение у специалистов по разработке и продвижению креативных пространств, экспертов в области создания, развития арт-резиденций и формирования креативных сообществ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участниками встречи в 2020 году стали 20 команд арт-резиденций и экспертная комиссия, в состав которой вошли: Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко; генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин; директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева; директор Университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-Заде; генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также директор Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева.

Кроме того, на защите присутствовали в офлайн и онлайн форматах главы регионов-участников программы и их представители, в том числе Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Сегодня весь мир меняется так, что основным богатством становятся не природные ресурсы, не здания и сооружения, а творческий и интеллектуальный потенциал людей. Креативные индустрии вносят огромный вклад в развитие страны, поэтому инвестиции в творческие способности, в таланты и тот самый креатив являются важнейшими и для государства, и для регионов, которые хотят быть конкурентоспособными. Очень ценно, что молодое поколение заинтересовано в том, чтобы вкладываться в собственное развитие и работать над совершенствованием пространств креативных индустрий в нашей стране. Для этого им требуется соответствующая инфраструктура, поэтому в прошлом году мы и приняли решение о создании сети арт-резиденций», – отметил Кириенко.

Он добавил, что ситуация во всех регионах разная, но никто не стоит на месте.

«Где-то сформированы концепции, где-то уже утверждены площадки под создание арт-резиденций и ведутся проектные работы, а кто-то уже открыт и активно функционирует. Важно, что у каждой команды получается выявлять особенности своего региона и делать их своими преимуществами, определять свой культурный код. Мы даже не можем представить, какие новые возможности откроются за счет кумулятивного эффекта такой сети, но мы готовы поддержать этот проект как минимум для того, чтобы у молодых талантливых людей были условия сотрудничать и творить не только в летнее время, когда они приезжают на «Тавриду», но и круглый год», – сказал Кириенко.

Вместе с участниками программы эксперты определили ключевые векторы развития креативных направлений в регионах, поговорили о тонкостях запуска арт-резиденций и создания платформы для их объединения в сеть, а также о том, как будет происходить дальнейшая поддержка выпускников программы.

Финальные концепции и видения арт-резиденций на территории своих регионов презентовали 15 команд. Также совместно с экспертами они сформировали Дорожную карту развития федеральной сети арт-резиденций.

По итогам защиты экспертная комиссия определила пять наиболее перспективных проектов, которые получили суммарную грантовую поддержку в размере 35 млн 600 тыс. рублей. По 7,5 млн рублей получили Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ивановская область и Ставропольский край, а грант в размере 5,6 млн рублей достался Тюменской области.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».