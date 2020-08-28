Марш на Вашингтон посвящен борьбе с насилием полиции

28.08.2020, 17:43, Новости дня

В столице США в пятницу проходит марш на Вашингтон – спустя 57 лет после исторического марша на Вашингтон, участники которого боролись за рабочие места и свободу. Именно во время того марша Мартин Лютер Кинг-младший произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Марш в этом году стал продолжением многомесячных демонстраций протеста против насилия со стороны полиции в отношении афроамериканцев. Протесты были вызваны смертью Джорджа Флойда, афроамериканцы, который скончался в мае, находясь под стражей в полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Смерть Флойда стала символом многочисленных смертей афроамериканцев в США при задержании полицейскими.

Марш, проходящий в пятницу, был назван «Убери колено с шеи», что связано с обстоятельствами смерти Флойда.

Ранее на этой неделе полицейский несколько раз выстрелил в Джейкоба Блейка, 29-летнего афроамериканца в Кеноше, городе в штате Висконсин. Блейк теперь парализован.

Мероприятие, проходящее в пятницу, было организовано Национальной сетью действий преподобного Эла Шарптона, Мартином Лютером Кингом III и другими организациями, включая NAACP, старейшую правозащитную организацию страны, а также Федерацией испаноязычных американцев, Национальной городской лигой и другими правозащитными группами.

Мероприятие началось на ступенях Мемориала Линкольна, а через несколько часов демонстранты пройдут маршем к Мемориалу Мартина Лютера Кинга-младшего.

Среди спикеров будут законодатели и родственники людей, погибших в результате насилия со стороны полиции.

Первоначально ожидалось, что в марше будут участвовать до 100 000 человек, но согласно разрешению, выданному Службой национальных парков на этой неделе, число участников было снижено до 50 000 человек.

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19, организаторы говорят, что у всех будут проверять температуру. Кроме того, будет установлено 200 пунктов для дезинфекции рук, и все участники будут обязаны носить маски.