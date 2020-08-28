Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании вместе со своими детьми и 74-летней мамой
28.08.2020, 17:35, Разное
Дженнифер Лопес не страдает от нехватки проектов. Сейчас певица запускает собственный бьюти-бренд, но успевает при этом участвовать в различных съемках. Например, в рекламной кампании бренда Coach, где вместе с ней позировали ее дети, 12-летние Макс и Эмма, а также ее мама – 74-летняя Гваделупе.
Дженнифер Лопес и ее семья
В этот день я пережила всю гамму чувств! Спасибо Coach за эту прекрасную историю, спасибо мама, Макс и Эмма, что просто были самими собой,
– написала в Instagram Лопес, которая является глобальным амбассадором Coach с 2019 года:
Я так рада этому сотрудничеству. Coach — это вневременной бренд, поклонницей которого я всегда была.
На снимках и видео Джей Ло и ее семья позируют в одежде из новой коллекции, куда вошли вязаные вещи, наряды из трикотажа, дутые куртки и многое другое – как ярких, так и нейтральных оттенков. По словам Лопес, именно так выглядит современный family look.
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