 

Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании вместе со своими детьми и 74-летней мамой

28.08.2020, 17:35, Разное

Дженнифер Лопес не страдает от нехватки проектов. Сейчас певица запускает собственный бьюти-бренд, но успевает при этом участвовать в различных съемках. Например, в рекламной кампании бренда Coach, где вместе с ней позировали ее дети, 12-летние Макс и Эмма, а также ее мама – 74-летняя Гваделупе.

Дженнифер Лопес и ее семья

В этот день я пережила всю гамму чувств! Спасибо Coach за эту прекрасную историю, спасибо мама, Макс и Эмма, что просто были самими собой,

– написала в Instagram Лопес, которая является глобальным амбассадором Coach с 2019 года:

Я так рада этому сотрудничеству. Coach — это вневременной бренд, поклонницей которого я всегда была.

На снимках и видео Джей Ло и ее семья позируют в одежде из новой коллекции, куда вошли вязаные вещи, наряды из трикотажа, дутые куртки и многое другое – как ярких, так и нейтральных оттенков. По словам Лопес, именно так выглядит современный family look.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)27 Авг 2020 в 11:42 PDT

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)27 Авг 2020 в 2:33 PDT



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