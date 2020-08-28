 

Путин оценил развитие Татарстана

28.08.2020, 17:08, Новости дня

Президент Владимир Путин отметил, что ситуация в Татарстане выгодно отличается от многих других субъектов, российский лидер поблагодарил главу региона Рустама Минниханова за работу по развитию республики.

«Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в целом по развитию республики. Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики со 100-летием, юбилеем образования республики», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что «в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации».

По словам главы государства, «Татарстан традиционно (…) в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей». Он отметил рост ВРП, увеличение промышленного производства, естественный прирост населения. Президент отметил, что это свидетельствует о целом комплексе мер, принимаемых в Татарстане по поддержанию уровня жизни людей, социального обслуживания и других отраслей.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Татарстане выглядит оптимистично.

«Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82 месте в стране. Это хороший показатель. И меры, которые вы принимаете для борьбы с коронавирусной инфекцией, адекватны ситуации, которая сложилась в республике», – сказал Путин на встрече с главой Татарстана.

«Я хочу пожелать вам и всем татарстанцам дальнейших успехов. Конкретные вопросы, я знаю, что они всегда есть, мы с вами еще пообсуждаем, и рассмотрю все ваши предложения, связанные с дальнейшим развитием республики», – сказал президент.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева. В связи с ситуацией с коронавирусом широкое празднование векового юбилея республики намечено на 30 августа.

Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Генпрокурор США во вторник отвечает на вопросы конгрессменов

01.07 / “Находимся посреди катастрофической вспышки”. Главный американский инфекционист предупредил о риске 100 тыс. заражений коронавирусом в день

26.08 / Усэйн Болт ушёл на самоизоляцию после позитивного теста на COVID-19

11.08 / Переговорщик ЕС по брекситу – срок годности союза подходит к концу

08.07 / Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом

20.08 / Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты

27.06 / Глава девелоперской компании найден мертвым в офисе в Москве

30.06 / Суд временно запретил издательство скандальной книги племянницы Трампа

02.07 / Рудьковский о российских тюрьмах: Самое страшное – это тюремный блок в институте Сербского. Карательная психиатрия – не выдумки

09.07 / Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска