Пристайко предложил Украине отказаться от Донбасса

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28.08.2020, 17:08, Новости дня

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом в пользу сохранения «западного вектора».

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались», – сказал он в интервью «Европейской правде».

По его словам, нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль над районами в Донецкой и Луганской областях, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.

При этом дипломат признал, что эта идея, которую он предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, может вызвать широкую дискуссию и будет воспринята как измена.

«Возможно, это очень радикальная идея. Но я думаю, что лучше все-таки быть государством, народом. У нас в истории этого постоянно не хватало. Это временное решение. В истории вообще никогда не было постоянных решений», – добавил Пристайко.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Во вторник стало известно, что запланированная на 28 августа встреча политсоветников «нормандского формата» в Париже отменена. Источник в МИД РФ сообщал, что мероприятие перенесено на сентябрь.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.



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