Начальник «Локомотива» дисквалифицирован из-за оскорбления в матче с «Ахматом»

28.08.2020, 17:08, Новости дня

Начальник команды футбольного клуба «Локомотив» Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча РПЛ из-за оскорбительного поведения в матче против ФК «Ахмат», сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«После матча «Локомотив» – «Ахмат» в судейскую вошел начальник команды Сухина. В соответствии с регламентом туда имеет право заходить очень ограниченный круг лиц, в число которых начальник команды не входит. На это он не получал никакого разрешения. Мы установили на основании рапорта судьи матча, что со стороны Сухины было оскорбительное поведение в адрес судьи. Санкции: за нарушение регламента и за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей», – сообщил Григорьянц РИА «Новости».

Также сам «Локомотив» теперь обязан провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе.

«ФК «Локомотив» за необеспечение безопасности на стадионе, что поставило под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно», – добавил представитель РФС.

Испытательный срок «Локомотива» закончится после окончания сезона 2020/21.

В июле гендиректора «Зенита» Александра Медведева оштрафовали на 200 тыс. рублей. На 300 тыс. рублей также был оштрафован гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе за неприличный жест в адрес фанатов команды, на 100 тыс. – главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, раскритиковавший РПЛ.