Эксперт пояснил, почему вредно уменьшать яркость экранов смартфонов

28.08.2020, 17:07, Новости дня

Как известно, OLED-экраны в стандартных настройках выдают 100% яркости. Картинка получается, конечно же, красивая. Однако многие пользователи уменьшают яркость ручными настройками, чтобы снизить нагрузку на свое зрение. Оказывается, делают они это напрасно.

По словам эксперта Владимира Гриценко из «Цифрового гражданина», уменьшение яркости на такого рода дисплеях неизменно приводит к увеличению мерцания картинки. А это очень вредно для зрения, уточняет он.

Кстати, мерцание практически невозможно заметить невооруженным глазом. Если есть желание проверить, как меняется качество картинки, снимите изображение на видеокамеру. Вам стазу все станет ясно, подчеркивает Владимир Гриценко.