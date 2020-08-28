Вакцинация: отказаться нельзя делать

28.08.2020, 16:58, Разное



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Зачем нас вакцинируют? Все дело в иммунитете. Он – наш охранник с хорошей памятью. После любой инфекционной болезни иммунная система не просто запоминает бактерию или вирус, а записывает их “портрет” на специальные белки – иммуноглобулины. В следующий раз микроб едва попадет в организм, как его узнают и попросят на выход. Это значит, что инфекция не успеет набрать силу и принести большой урон организму. Прививка будто информирует письмо с портретом возбудителя болезни. Так иммунитет запоминает врага еще до встречи, а работает так же, как если бы вы уже переболели.

Вакцинация против гриппа

Почему это важно

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Вакцинацию начинают с первых дней жизни, и до 18 лет мы получаем минимум 10 прививок от опасных заболеваний:

гепатит B;

туберкулез;

полиомиелит;

коклюш;

дифтерия;

столбняк;

свинка,

корь;

краснуха;

пневмококковая инфекция;

Также с шести месяцев ежегодно делается прививка от гриппа. Эти вакцины входят в Национальный календарь прививок и ставятся бесплатно по ОМС. Союз педиатров РФ рекомендует дополнительно вакцинироваться от ротавируса, менингококка, ветрянки, гепатита А и папилломавируса.

Прививки от гриппа в 2020-2021 году

Август подходит к концу, а это значит, что пришло время задуматься о вакцинации от гриппа. Сделать прививку нужно даже в условиях пандемии.

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В некоторых случаях требуется ревакцинация, т.е. повторное введение прививки. Это делается для надежности. Например, после первой прививки от кори иммунитет развивается у 95% детей, а после второй – у 100%. Дело в том, что иммунная система ребенка только учится запоминать чужеродные антигены и не всегда делает это сразу. Иногда ревакцинация делается, чтобы освежить иммунитету память. Например, от столбняка рекомендуется прививаться каждые 10 лет.

Вакцины могут содержать искусственно выращенные и ослабленные микроорганизмы. Могут быть инактивированными, т.е. убитыми. Могут включать не сами вирусы и бактерии, а их токсин. От одних и тех же болезней предлагают разные виды вакцин, часть из которых взаимозаменяема. Бесплатно ставятся только те прививки, которые закупает медучреждение, но можно поставить вакцину другого типа или бренда за свой счет.

Каждый этап иммунизации отмечается в медкарте ребенка или в сертификате прививок. Если эти данные утеряны, то проверить, была ли вакцинация, можно анализами на антитела. Такая информация может потребоваться, например, во время эпидемии для допуска в детский сад или школу, или в будущем, при устройстве на работу.

Можно ли не прививаться? Можно. Как можно не пользоваться электричеством или игнорировать правила антисептики, как это делали хирурги почти до конца 19 века. Выбирать, оставаться в прошлом или использовать возможности XXI века каждый выбирает сам. Хотя некоторым из нас Роспотребнадзор такое право планирует запретить и ввести штраф до 7 тыс. рублей за отказ от обязательных прививок.