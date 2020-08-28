 

Тверские экоактивисты выследили группу веганов, уничтоживших 20 процентов кормовой базы местных оленей

28.08.2020, 16:56, Разное

23 августа члены тверского регионального отделения Greenpeace выследили группу веганов, собиравших в лесах каштаны и заячью капусту.

По словам экоактивистов, такое собирательство стало серьезной угрозой для местных оленей.

– В собирательстве нет ничего плохого: я и сама иногда делаю себе каштановый смузи, но сейчас мы видим уже не собирательство, а крайне эгоистичную зачистку леса. Кажется, кто-то забыл, что не только люди едят каштаны и заячью капусту. Например, рацион оленей в летний период состоит именно из этих продуктов. И им сейчас крайне важно начать набирать вес, потому что уже через месяц-полтора похолодает, а еды станет только меньше. По нашим оценкам, около 20% кормовой базы оленей уже уничтожено. И сложно даже представить к какой экологической катастрофе это могло бы привести, если бы мы не вмешались, — говорит активистка организации Марина Зеленько.

Поначалу собиратели отнеслись к экоактивистам недружелюбно: двоим представителям Greenpeace выбили зубы. Однако после демонстрации друг другу финских ножей стороны согласились обсудить конфликт и решить его в досудебном порядке.

– Мы уже 3 месяца ездим в этот лес по выходным собирать натуральные продукты для нашего веган-кафе. Вот вы говорите, что в этом лесу живет 9 оленей. Но сколько людей пьет наши каштановые смузи? Мы уважаем оленей, но и нам нужно что-то есть и чем-то кормить наших посетителей. Заячья капуста используется во всех наших салатах. Если мы откажемся от каштанов, то откуда в наших супах появятся белки? Мясо добавлять, по-вашему? — возмутилась владелица веган-кафе Eat green Дора Остин.

После продолжительной дискуссии конфликт удалось разрешить. Коллектив веган-кафе согласился собирать продукты в другом лесу, а шеф-повар пообещал представить новый салат на основе луговой мяты, не содержащий ничего из летнего рациона оленей.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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