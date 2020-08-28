Украинские власти потерпели фиаско на «нормандском саммите» 28 августа

28.08.2020, 16:53, Разное

«Нормандский саммит», который, как объявляли ранее власти Украины, должен был состояться в сентябре, отменен. Фиаско офиса президента страны стало очередным проколом команды Владимира Зеленского.

Офис украинского лидера до этого времени был убежден, что Украина является полноценным участников переговорного процесса по Донбассу. Однако сегодня назначенная встреча для обсуждения деталей «нормандского формата» так и не состоялась. Между тем сообщения о подготовке мероприятия поступали в прессу от первых лиц страны, глав МИД и ОП, Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака. Однако запланированная встреча не состоялась, о чем украинской стороне рассказали в самый последний момент, три дня назад. Как сообщают СМИ, такое решение стало следствием отказа властей Украины от выполнения взятых обязательств перед партнерами по договорному процессу.

На несостоявшемся совещании с представителями западных стран должны были собраться советники глав государств и правительства. Новую дату и место проведения встречи пока не объявляли. Также пока остается неясной и судьба назначенного ранее очередного саммита лидеров четверки. Как сообщают источники, в ходе саммита, проведенного в конце прошлого года в Париже, Украина обязалась полностью прекратить огонь на линии соприкосновения. Также по условиям договоренностей должен был состояться обмен пленными в формате «всех на всех» заключено соглашение о дальнейших разведениях войск на трех участках.

Далее следовало согласовать все вопросы по так называемому «особому статусу» для Донбасса и включить в законодательство Украины соответствующие нормы, которые помогут такому статусу вступить в силу сразу после выборов. Кроме двух первых пунктов Украина не выполнила ничего, поэтому, уверены российские издания, сообщившие о срыве саммита, встреча не состоялась. Как пишет «Политэксперт», согласно новым заявлениям Андрея Ермака, новую встречу проведут 10 сентября.