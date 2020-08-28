В ЕС предостерегли Россию от вмешательства в дела Белоруссии

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28.08.2020, 16:48, Новости дня

Евросоюз ожидает, что РФ не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира о создании резерва сотрудников российских правоохранительных органов для стабилизации ситуации в Белоруссии при необходимости.

«Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Белоруссии – это внутреннее дело Белоруссии, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России», – передает его слова ТАСС.

«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать «второй Украиной». Белоруссия – это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе – к РФ или к Евросоюзу», – добавил Боррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями. 

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ.



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