 

Экс-гендиректора РКК «Энергия» арестовали по делу о хищениях

28.08.2020, 16:48, Новости дня

Бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев арестован по решению Бабушкинского суда Москвы по делу о хищении в корпорации на 1 млрд рублей.

«Избрать в отношении обвиняемого Солнцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября», – цитирует решение судьи Натальи Курышевой ТАСС.

В скором времени суд намерен рассмотреть ходатайства об аресте других фигурантов дела.

Свидетель по делу назвал Солнцева организатором преступной группы, которая и совершила похищение 1 млрд рублей, сообщил адвокат Солнцева.

«Свидетель назвал Солнцева организатором преступной группы, но где доказательства? Что, как и куда он распределял?», – сказал защитник в суде. Он просил не избирать для подозреваемого меру пресечения в виде ареста.

Сам Солнцев не признал вину в хищениях.

«Я так и не услышал из обвинения, что я сделал не так. Договор на сегодняшний день не закончен, расчеты не произведены, хотя поставки были выполнены в полном объеме. Вместо того, чтобы заниматься запуском кораблей, Роскосмос занимается этими (проверками) в отношении старой команды», – сообщил бывший гендиректор. Он также сообщил, что у него проблемы со здоровьем.

Отмечается, что на данный момент Солнцев работает советником генерального директора ПАО ОАК.

В пятницу следствие в рамках дела о хищении 1 млрд рублей предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве и потребовало в суде арестовать бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева и гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова.

Напомним, в четверг экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве.

В среду сообщалось, что у нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС.



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