МИД раскритиковал США за отмену запрета применять силу против журналистов

28.08.2020, 16:48, Новости дня

МИД РФ негативно оценил решение США отменить запрет на применение силы в отношении журналистов, якобы вызванное сложностью в отличии представителей СМИ от протестующих граждан.

Москва рассчитывает на беспристрастную реакцию профильных международных структур в связи с решением Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД.

«Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов», – подчеркнули в российском дипведомстве.

В министерстве назвали неубедительной приведенную Соединенными Штатами аргументацию о том, что запрет на применение силы, принятый в конце июля этого года, «не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.