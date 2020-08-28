Генпрокуратура РФ не видит необходимости в расследовании дела Навального

28.08.2020, 16:25, Новости дня

Российская прокуратура заявила, что не видит необходимости в возбуждении уголовного дела по факту внезапной болезни кремлевского критика Алексея Навального, который, по подозрению его сторонников, был отравлен.

Прокуратура заявила, что не обнаружила никаких признаков совершения преступления.

44-летний Навальный в субботу был доставлен в Германию после того, как потерял сознание во время перелета из сибирского города Томска в Москву. Сейчас он находится в берлинской больнице в состоянии медицинской комы. Сторонники оппозиционера в четверг сообщили, что его состояние остается тяжелым, без особых причин для оптимизма.

В больнице заявили, что первичное медицинское обследование указывает на отравление, хотя российские врачи, лечившие Навального в сибирской больнице, опровергли этот диагноз.

В заявлении Генпрокуратуры РФ говорится, что она не видит необходимости в расследовании.

Но в тексте также сообщается, что власти Германии согласились сотрудничать с Россией по этому делу: прокуратура попросила Германию поделиться информацией о лечении Навального и пообещала предоставить некоторую информацию взамен.

Сторонники Навального настаивают, что Навального отравили, указывая на его симптомы, а также на первоначальный диагноз немецкой клиники, и недоумевают, какие еще нужны основания для заведения дела.