 

Евросоюз введет санкции в отношении 20 белорусских чиновников

28.08.2020, 16:25, Новости дня

Члены Евросоюза договорились ввести санкции в отношении до 20 высокопоставленных чиновников Беларуси, подозреваемых в фальсификации выборов и подавлении протестов, а в какой-то момент в список, вероятно, внесут и президента Александра Лукашенко, заявили в пятницу министры иностранных дел блока.

«Мы пришли к общему согласию относительно того, как будет структурирован список и кто примерно в него войдет», – заявил журналистам министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек на встрече министров иностранных дел ЕС в Берлине.

Отвечая на вопрос о том, коснутся ли санкции самого Лукашенко, Петржичек выразил такое мнение: «Лукашенко должен быть в списке. Вопрос в том, на первом этапе или на более позднем, в случае отсутствия прогресса».

Некоторые страны предпочитают постепенный подход, предполагающий наращивание давления за счет добавления в список новых имен в случае, если Лукашенко не вступит в переговоры с оппозицией.

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