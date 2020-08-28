Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России

28.08.2020, 16:23, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что окончательно побороть коронавирус COVID-19 удастся в течение нескольких месяцев. Градоначальник уверен, что в худшем случае граждане вернутся к нормальной жизни через полгода.

По словам Собянина, победа над вирусом будет одержана благодаря совместным усилиям российских и мировых ученых. Мэр добавил, что для борьбы с инфекцией уже разработаны эффективные лекарства и зарегистрирована первая российская вакцина, а вскоре появятся и ее аналоги, сообщает RT.