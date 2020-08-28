 

Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России

28.08.2020, 16:23, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что окончательно побороть коронавирус COVID-19 удастся в течение нескольких месяцев. Градоначальник уверен, что в худшем случае граждане вернутся к нормальной жизни через полгода.

По словам Собянина, победа над вирусом будет одержана благодаря совместным усилиям российских и мировых ученых. Мэр добавил, что для борьбы с инфекцией уже разработаны эффективные лекарства и зарегистрирована первая российская вакцина, а вскоре появятся и ее аналоги, сообщает RT.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Личное: Дают с отвращением

14.07 / Мнение: Английские портреты персонажей “Гордость и предубеждение”

06.08 / Мнение: Под прикрытием белорусских выборов

03.08 / На пляже в Британии нашли огромную тушу мехового существа с ластами нашли

10.03 / Мнение: Корона минуса

12.08 / Журналистов из России обвинили в участии в протестах в Белоруссии

05.08 / Жительницы Сызрани утверждает, что слышит голоса умерших людей

17.07 / Мнение: Убитые под Зайцево. Продолжение

23.07 / Ученые: Социальный статус может зависеть от микробиома кишечника

30.06 / “Поставим на место”: заявлено о приложивших руку к трагедии с Ефремовым людях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска