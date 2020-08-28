Сын Бари Алибасова не хочет платить жене на содержание дочери больше МРОТ

28.08.2020, 16:17, Разное

Сын Бари Алибасова попал в скандал с алиментами, как оказалось, Виолетта Гришина требует с него по миллиону рублей в месяц. Однако сын продюсера отказывается платить на содержание дочки больше МРОТ.

Бари Алибасова-младший уже через месяц может стать свободным человеком, как пояснила его супруга, суд состоится 28 сентября. При этом Виолетта Гришина намерена требовать с сына известного продюсера не менее миллиона рублей ежемесячно. Именно столько, по ее заявлению, понадобится ей для того, чтобы обеспечить все нужды дочери.

Однако совсем иного мнения придерживается наследник основателя группы «На-На». Он не готов платить столь большие деньги, отказавшись от заключения мирового соглашения. Сын Бари Алибасова сообщил, что максимальная сумма, на которую может рассчитывать Гришина, это минимальный размер оплаты труда, установленный российским законодательством. Это – не более 12 тысяч рублей, тогда как положенное содержание на одного ребенка должно соответствовать 25% от доходов отца. По информации бывшей жены, Алибасов-младший зарабатывает очень прилично, поэтому миллион рублей для него не был бы обременительным для содержания собственной дочери.

Сейчас в судебные органы должны прийти данные из налоговой, они смогут подтвердить, либо опровергнуть претензии Гришиной. Если же достичь компромисса не удастся, жительница готова заставить сына продюсера официально отказаться от дочери. Стоит отметить, что вместе Гришина и Алибасов прожили меньше года, при этом, как пишет издание «Телепрограмма», после рождения ребенка сын звезды даже не встретил ее из роддома. Все время совместной жизни она подвергалась избиениям, уверяет Виолетта Гришина.