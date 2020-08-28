 

Украина окажется в критической ситуации, если суточный прирост больных COVID-19 превысит 3 тыс. человек – СМИ

28.08.2020, 16:10, Новости дня

До октября в Украине может сложиться критическая ситуация в сфере здравоохранения, если ежедневный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией превысит 3 тыс. человек. Такое мнение высказал источник агентства “Интерфакс-Украина” в правительстве.

Собеседник заявил, что превышение этого показателя спровоцирует переполнение больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом пациентов. Он добавил, что в этой связи правительство “разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни”.

Источник также сообщил, что процент летальных исходов среди больных COVID-19 в Украине на данный момент составляет 2,2%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 августа в мире коронавирусом заразилось 24,49 млн человек, из них 832 тыс. скончались, более 16 млн выздоровели. В Украине общее количество инфицированных достигло 114 497 человек, 2451 из них умер, 55 083 выздоровели. В последние две недели количество новых случаев заражения за сутки не опускалось ниже 1,6 тыс. 28 августа в стране был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2438 подтвержденных случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / В РФ резко выросло число мошенничеств с платежными системами

18.08 / Иран счел предложенный Путиным саммит неэффективным из-за США

02.08 / CNN – Трамп объявил, что запретит TikTok

28.08 / В два камчатских поселка провели высокоскоростной интернет

14.07 / Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала “Некачественные корабельные сосны по $100”

08.07 / Генерал Маккензи усомнился в информации о российских выплатах Талибану

12.08 / Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси

10.07 / Следствие попросило арестовать Фургала

28.06 / Свыше 153,3 тысячи тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива топлива под Норильском

26.06 / TOI – Израиль отказался от планов по аннексии Иорданской долины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска