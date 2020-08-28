Украина окажется в критической ситуации, если суточный прирост больных COVID-19 превысит 3 тыс. человек – СМИ

28.08.2020, 16:10, Новости дня

До октября в Украине может сложиться критическая ситуация в сфере здравоохранения, если ежедневный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией превысит 3 тыс. человек. Такое мнение высказал источник агентства “Интерфакс-Украина” в правительстве.

Собеседник заявил, что превышение этого показателя спровоцирует переполнение больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом пациентов. Он добавил, что в этой связи правительство “разрабатывает протоколы учебного процесса в школах и проведения выборов, которые будут готовы уже в ближайшие дни”.

Источник также сообщил, что процент летальных исходов среди больных COVID-19 в Украине на данный момент составляет 2,2%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 августа в мире коронавирусом заразилось 24,49 млн человек, из них 832 тыс. скончались, более 16 млн выздоровели. В Украине общее количество инфицированных достигло 114 497 человек, 2451 из них умер, 55 083 выздоровели. В последние две недели количество новых случаев заражения за сутки не опускалось ниже 1,6 тыс. 28 августа в стране был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2438 подтвержденных случаев.