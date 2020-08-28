Несколько фигурантов дела о хищениях в РКК «Энергия» скрылись от следствия

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28.08.2020, 16:08, Новости дня

Несколько фигурантов по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации «Энергия» скрылись от следствия, их объявили в розыск.

«Фигуранты дела о хищении свыше 1 млрд рублей Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск», – огласила материалы дела судья Бабушкинского суда Москвы, передает ТАСС.

В пятницу следствие в рамках дела о хищении 1 млрд рублей предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве и потребовало в суде арестовать бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева и гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова.

Напомним, в четверг экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве.

В среду сообщалось, что у нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС.



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