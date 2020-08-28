Евросоюз подтвердил непризнание выборов в Белоруссии

28.08.2020, 16:08, Новости дня

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза подтвердили, что Брюссель не признает президентские выборы в Белоруссии и призвали Минск к диалогу с оппозицией, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем непремлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», – передает его слова ТАСС.

Боррель добавил, что санкции против официальных лиц республики будут введены как можно раньше.

«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», – сказал он.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в Берлине согласовали санкционный список представителей Белоруссии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.