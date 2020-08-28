 

РУСАДА обязали написать заявление на экс-главу агентства из-за финансовых нарушений

28.08.2020, 16:08, Новости дня

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратится в правоохранительные органы, чтобы определить серьезность финансовых нарушений в агентстве, допущенных при предыдущем руководителе Юрие Ганусе, сообщил глава Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Владимир Лукин.

«Аудиторами были выявлены нарушения в расходовании государственных средств. Насколько существенными они были, должны разобраться компетентные органы. Аудитор, как и мы, может высказать свое мнение. Думаю, что и та и другая стороны должны обратиться в компетентные органы. Одна сторона считает нарушения существенными, другая, что их не было или они были несущественными», – сказал РИА «Новости» Лукин.

Он пояснил, что речь идет не об оценке деятельности РУСАДА, а о документах и цифрах, связанных с целевым расходованием средств.

Руководитель Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков отметил, что и.о. главы РУСАДА Михаилу Буханову поручили обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, в пятницу общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями наблюдательного совета организации, Юрий Ганус покинул пост генерального директора организации.

В июле депутат Госдумы и двукратный олимийский чемпион Вячеслав Фетисов предлагал топ-менеджерам РУСАДА отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу агентства.



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