Мужчина напал на маленького ребенка из-за игрушки в Москве

28.08.2020, 16:06, Новости дня

В Москве мужчина протащил чужого ребенка по земле из-за того, что тот схватил и подбросил игрушку его сына, инцидент сняла на видео мать пострадавшего мальчика, сообщают СМИ.

Мужчина схватил чужого мальчика и отказался его отпускать, мать попыталась отбить ребенка, но тот не стал ее слушать, пишет Life.ru.

Женщина вызвала полицию, к ее приезду родители другого мальчика ушли из парка во дворы. Их ищут правоохранители.

В июле в Забайкалье девятилетнего мальчика ранили в грудь из пневматической винтовки. Подозреваемый выстрелил в ребенка, когда тот залез на его автомобиль.