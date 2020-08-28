Заслуженные врачи РФ призвали политиков объективно оценивать ситуацию с Навальным

28.08.2020, 16:06, Новости дня

Национальная ассоциация заслуженных врачей РФ призывает общество и политиков к объективности в оценке ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который был госпитализирован при до конца не выясненных обстоятельствах.

«Сегодня, на наш взгляд, его окружение активно эксплуатирует происшедшее в своих сугубо политических интересах, дискредитируя профессиональные действия российских врачей. Врачей, которые 44 часа (с 10 утра 20 августа до 6 утра 22 августа), пока Алексей Навальный находился в омской БСМП №1 в состоянии комы, боролись за его жизнь», – говорится в сообщении организации в Facebook.

«Только за первые сутки в больнице политику были проведены: химико-токсикологическое исследование на содержание в биологических жидкостях (кровь, моча) медикаментов психотропного действия, психодислептиков; СКТ головного мозга, ОГК, УЗИ абдоминальное почек, консультации невролога, нейрохирурга, хирурга; МСКТ грудной клетки, фибробронхоскопия, ЯМРТ головы. Было проведено 59 анализов – восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи. Кроме того, были проведены дополнительные исследования в независимых лабораториях», – отметили в ассоциации.

При этом омские врачи стали готовить пациента к перелету в Германию сразу после того, как от жены Навального поступило предложение о его транспортировке в берлинскую клинику.

«Сейчас доступна хроника действий врачей при транспортировке пациента из РФ в Германию и из нее совершенно понятно, что промедление в процессе подготовки транспортировки исходило от прилетевших врачей из Германии, у которых были все возможности ускорить процесс. Был проведен совместный Консилиум, на котором принято совместное решение о возможности транспортировки больного», – говорится в заявлении организации.

В ассоциации подчеркнули, что в связи с этим все упреки в промедлении в адрес российских врачей несостоятельны. «Как и те, которые ставят под сомнение профессионализм омских специалистов, которые предприняли все возможное, чтобы спасти жизнь Алексея Навального», – сказано в сообщении.

«Ассоциация заслуженных врачей заявляет, что российские врачи достойны благодарности за предпринятые усилия по спасению жизни и просит воздерживаться от беспочвенных оценок до полного прояснения диагноза и обстоятельств происшедшего. Мы доверяем профессионализму коллег и уверены в том, что они сделали все возможное, для спасения жизни человека», – отмечается в заявлении.

«В настоящее время идут необоснованные обвинения в адрес действия омских врачей. Еще недавно они спасали жизнь Навального, а уже сегодня врачам угрожают расправой, кидая в их адрес необоснованные обвинения. Мы считаем, что такое отношение к врачам, которые профессионально выполняли свой долг, недопустимо. Мы призываем общественность и политиков не вмешивать действия омских врачей в политические процессы. Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент — это прежде всего его здоровье и жизнь, независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений», – заключили в ассоциации.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам Омской больницы удалось стабилизироватьсостояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Несмотря на то, что омские врачи по итогам консилиума приняли решение о достаточной стабилизации Навального для его транспортировки и сообщили об этом прибывшей немецкой бригаде в 21.20 21 августа, самолет вылетел лишь в 8 утра на следующий день, так как пилоты решили отдохнуть перед полетом – именно немецкая сторона отказалась ускорить процедуру.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.