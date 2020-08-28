Как будет организован учебный процесс в школах?

28.08.2020, 16:05, Детали

Теги: Образование

Новый учебный год в школах Рыбинска будет проходить в очном режиме. Поэтому образовательный процесс организуют с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности.

Общие меры предосторожности

Для того чтобы уменьшить количество контактов между учениками разных классов и избежать скопления в школах максимально разобщаются классные коллективы. Распределение потоков учеников начинается с прихода в школу. Дети буду заходить в здание группами и по графику. Открыты все входы/выходы в учебное заведение – центральный и запасные.

За каждым классом закрепят учебный кабинет, перехода из класса в класс не будет, на уроки будут приходить учителя. Исключения составят уроки физики, химии, физкультуры, технологии, биологии, информатики, так как для этих предметов требуется специальное оборудование. Эти кабинеты не будут закрепляться за классами и остаются свободными. После каждого урока будет проводиться санитарная обработка помещений и поверхностей.

Перемены организованы тоже по графику, т.е. классы по очереди выходят в коридоры.

Учителям рекомендовано носить средства индивидуальной защиты в классе. Снять маску можно в случае, если учитель находится на достаточном расстоянии от учеников, например, объясняет материал у доски. Ученики могут использовать маски по желанию.

Что такое «входной фильтр»?

Термометрия на входе в здание школы бесконтактным способом. Дети с признаками заболевания будут направляться в изолятор (отдельный кабинет) до прихода родителей.

Как пройдет День знаний для школьников?

Общешкольные линейки отменены. Локальные торжественные мероприятия проведут для учеников 1 –х и 11-х классов. Для классов со второго по десятый учебный год начнется сразу с Урока России. Он будет посвящен 75-летию Великой Победы и доблестному подвигу рыбинцев в годы ВОВ.

О посещении столовой и школьном питании

Питание в столовой будет также по графику. Каждый класс к определённому времени будет подходить в столовую. Будут и свои места в столовой у каждого класса.

С этого учебного года ученики начального звена – с 1 по 4 класс – питаются бесплатно. Бесплатные питание не зависит от смены обучения. По Сохраняются все льготные категории.

Как синхронизировать учебный процесс с дополнительным образованием?

Вторая смена для некоторых школьников и временной сдвиг начала учебного дня может осложнить посещение кружков и секций. Планируется, что муниципальные учреждения дополнительного образования начнут очный формат проведения кружков и секций с 15 сентября. За две недели можно будет составить распорядок дня ребенка. И в данном случае, родители должны понимать, общеобразовательная школа – это основное направление. В индивидуальном порядке департамент образования будет решать вопросы, чтобы ребенок смог посещать музыкальную школу и спортивную секцию.

О работе групп продленного дня

Группы продленного дня будут открываться по принципу «один класс – одна группа». Чтобы посещать продленку нужно будет написать заявление классному руководителю.