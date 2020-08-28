ФАС обвиняет компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства РФ

28.08.2020, 15:55, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба РФ дала компании Apple время до 30 ноября сего года, чтобы исправить нарушения законодательства РФ. Речь идет о необходимости для американской компании обеспечить конкурентные условия, на которых с Apple сотрудничают разработчики приложений.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС провела расследование деятельности Apple на территории РФ и озвучила претензии. Поводом для этого стало прошлогоднее обращение «Лаборатории Касперского».

По мнению российского разработчика антивирусных программ, Apple создает искусственные барьеры для других компаний, грубо нарушая принцип свободной конкуренции на рынке. В частности, американская компания не раз без всяких оснований запрещала использовать «Касперскому» ряд своих инструментов.