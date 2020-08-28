 

Космическое агентство NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета

28.08.2020, 15:55, Новости дня

Как сообщили в NASA, компания GE Aviation (США) изготовила для космического агентства уже два принципиально новых двигателя F414-GE-100. Это агрегаты турбовентиляторного типа, пояснили специалисты. Их главной особенностью является тихая работа, что очень необычно для силовых агрегатов, предназначенных для сверхзвуковых самолетов.

По информации источника, эта модель двигателя будет использована для создания сверхзвукового пассажирского самолета X-59. Теперь в NASA должны испытать силовые агрегаты и в случае получения позитивных результатов тестирований продолжить работу над самолетом.

Также разработчики сообщили, что новый двигатель развивает тягу до 57,8 килоньютона в обычном режиме и до 97,9 килоньютона при форсаже.



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