 

Сына Гагариной на фото Исхакова перепутали с Губиным

28.08.2020, 15:53, Разное

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал фотография подросшего сына артистки Андрея. Фанаты не узнали наследника знаменитости, некоторые даже перепутали его с Андреем Губиным.
Сын Полины Гагариной принял участие в фотосессии Дмитрия Исхакова. Автор решил сделать кадры в черно-белом цвете. Наследнику артистки скоро исполнился 13 лет, но на снимках Андрей Кислов выглядит намного старше. Публикацию фотограф подписал коротко: «Тигр».
В комментариях поклонники ответили, что у Полины Гагариной растет очень красивый сын. Многие считают, что он похож на Андрея Губина в юности. Нашлись и те, кто похвалил профессиональные качества фотографа.

Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина состояли в официальном браке почти шесть лет. Фотограф растил сына артистки от первого брака, с ним у него сложились доверительные отношения. Второму мужу певица подарила дочь Мию, которой сейчас 3,5 года. Официально бракоразводный процесс пары еще не закончен, но знаменитости сохранили нормальные отношения ради детей. Исхаков проводит время не только с родной дочерью, но и с сыном Гагариной.

Андрей Кислов появился в первом браке исполнительницы с актером Петром Кисловым. В октябре он отметит 13-й по счету день рождения. Мальчик увлекается музыкой и уже не раз стоял на одной сцене со знаменитой матерью.



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