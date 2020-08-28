 

“Весила 38 кг”: Юлия Савичева в юности боролась с анорексией

28.08.2020, 15:53, Разное

Певица Юлия Савичева призналась, что в юности боролась с анорексией. Вес артистки при росте 1,6 метра не превышал 38 килограммов.
У Савичевой было зафиксировано расстройство пищевого поведения. Когда будущая знаменитость находилась в подростковом возрасте, то услышала критику в адрес своего внешнего вида: кто-то из знакомых указал на ее крупные щеки. Тогда Юлия Савичева начала стремительно худеть.

Артистка разработала собственную диету, хотя сейчас она понимает, что просто не ела. Ее дневной рацион состоял из двух пачек нежирного йогурта или же одного пакета чипсов. Последствия анорексии усугубили нагрузки в школе.

В результате вес Юлии Савичевой снизился до рекордных показателей, ее состояние здоровья заметно ухудшилось: появились головокружения, упало давление, не было сил встать с кровати и сделать шаг.

Справиться с проблемой Савичевой помог кастинг на проект «Фабрика звезд». Продюсер Максим Фадеев попросил конкурсантку нормально питаться. Затем следить за рационом питания Савичевой стал ее возлюбленный Александр Аршинов. Ему она три года назад подарила дочь Анну.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Медики назвали болезни, которые можно вылечить занятиями спортом

21.08 / Скандалы: Бил Гейтс с Урала

02.07 / Мнение: Конец Автономной Зоны Сиэтла

05.07 / Врач: Cезонная вспышка ОРВИ может прийти со второй волной коронавируса

28.07 / Путин наградит чиновников, артистов и блогеров

13.08 / Ученые из США заявили о «взломе» генетического кода жизни

24.08 / Берлинская клиника: Алексей Навальный был отравлен

16.07 / Ученые: Жирная пища и антибиотики провоцируют болезни кишечника

08.08 / В Барнауле нашли труп пенсионерки с поврежденной головой

21.08 / Кирстен Данст прокомментировала свое появление на предвыборном плакате Канье Уэста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска