“Весила 38 кг”: Юлия Савичева в юности боролась с анорексией

28.08.2020, 15:53, Разное

Певица Юлия Савичева призналась, что в юности боролась с анорексией. Вес артистки при росте 1,6 метра не превышал 38 килограммов.

У Савичевой было зафиксировано расстройство пищевого поведения. Когда будущая знаменитость находилась в подростковом возрасте, то услышала критику в адрес своего внешнего вида: кто-то из знакомых указал на ее крупные щеки. Тогда Юлия Савичева начала стремительно худеть.

Артистка разработала собственную диету, хотя сейчас она понимает, что просто не ела. Ее дневной рацион состоял из двух пачек нежирного йогурта или же одного пакета чипсов. Последствия анорексии усугубили нагрузки в школе.

В результате вес Юлии Савичевой снизился до рекордных показателей, ее состояние здоровья заметно ухудшилось: появились головокружения, упало давление, не было сил встать с кровати и сделать шаг.

Справиться с проблемой Савичевой помог кастинг на проект «Фабрика звезд». Продюсер Максим Фадеев попросил конкурсантку нормально питаться. Затем следить за рационом питания Савичевой стал ее возлюбленный Александр Аршинов. Ему она три года назад подарила дочь Анну.