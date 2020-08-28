Юлианна Караулова рассказала, как ушла от Максима Фадеева

28.08.2020, 15:53, Разное

Юлианна Караулова пояснила о своей творческой и личной жизни и сотрудничестве с Максимом Фадеевым. Российская певица откровенно поделилась подробностями того, как она ушла от продюсера.

Певица Юлианна Караулова дала интервью Алене Жигаловой, ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!». В искреннем разговоре певица раскрыла некоторые неизвестные поклонникам стороны своего успеха. Так, артистка пояснила о своем уходе из продюсерской студии Максима Фадеева. Со слов Карауловой, досрочное расторжение контракта не стало проблемой для нее. Она стала первой, кто легко и без скандалов ушел от Фадеева, поскольку ни с ее стороны, ни со стороны музыканта и композитора, не было никаких претензий друг к другу. После многие артисты лейбла звонили Карауловой, пытаясь узнать, как ей удалось так легко разорвать договор.

Оказывается, прежде, чем отпустить свою подопечную в «свободное плавание», Фадеев, как опытный артист и продюсер, пояснил обо всех сложностях сольного пути. С продюсером Караулова проговорила четыре часа, за это время владелец лейбла, с которым сотрудничала молодая исполнительница, пытался убедить ее, что расторжение контракта является большой ошибкой. Максим Фадеев даже предложил певице обсудить этот вопрос сначала с ее отцом. В это время Караулова уже начала сотрудничество с Андреем Черным, поэтому разговор был для нее очень тяжелым. Певица назвала Фадеева очень тонким психологом, который умеет найти правильные слова. Караулова пребывала в очень эмоционально сложном состоянии, практически готовой отказаться от затеи самостоятельной карьеры, принять правильное решение ей помог Андрей Черный. Однако после месяца независимой работы Фадеев снова позвонил ей и предложил работать вместе.

Стоит отметить, что Юлиана Караулова родилась в семье дипломата, девушка посещала школу при консульстве РФ в Болгарии. По данным «Слова и дела», после возвращения в Россию в отечественной школе ей было сложно с одноклассниками. Как оказалось. В школьные годы она подвергалась издевательствам и травле. Однако сейчас, несмотря на болезненные воспоминания о прошлом, как пишет «Ньюинформ», артистка стала сильнее и не даст себя в обиду.