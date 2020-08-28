В клинике Charite рассказали о состоянии Навального

28.08.2020, 15:48, Новости дня

Состояние блогера Алексея Навального остается стабильным, симптомы постепенно ослабевают, говорится в официальном заявлении берлинской клиники Charite, где проходит лечение блогер.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с прошлых выходных проходит лечение в университетском медицинском комплексе Charite в Берлине, стабильное. Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, ослабевают», – цитирует заявление клиники RT.

Блогер находится в искусственной коме в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что угрозы жизни нет, однако медики не делают прогнозы о его дальнейшем состоянии. Врачи клиники находятся в тесном контакте с женой Навального.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам Омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Несмотря на то, что омские врачи по итогам консилиума приняли решение о достаточной стабилизации Навального для его транспортировки и сообщили об этом прибывшей немецкой бригаде в 21.20 21 августа, самолет вылетел лишь в 8 утра на следующий день, так как пилоты решили отдохнуть перед полетом – именно немецкая сторона отказалась ускорить процедуру.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.