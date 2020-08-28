Мнение: Мастер универсал

28.08.2020, 15:46, Разное

Жил, служил и работал сантехник Мухтар при конторе ЖКХ. Вызвал Мухтара к себе начальник и говорит.

– На выходном коллекторе задвижка ссыт вовсю… Вонища, будто чая-то жопа взорвалась.

При слове «взорвалась» Мухтар покрылся испариной, а так вида не подал. Ведь всем на участке было известно, что выходной коллектор давно пользуется дурной славой, в прямых и переносных смыслах.

Начальник, сменив жопу на своем лице гладким фаянсом с улыбкой изрек.

– А нам сверху новую штатную единицу спустили!

Слова «штатная единица» ничего не сказали Мухтару, но по лицу «хозяина» до него доперло, что начальник говорит о чем-то прияном.

Видя некое сомнение в лице Мухтара начальник, поторопился объяснить.

– Понимаешь, Мухтар, должность есть – называется Мастер-универсал. Зарплата в два раза выше твоей, нынешней. А работать так же, как и работал… Понял?

И начальник посмотрел на Мухтара глазами Монолизы.

– Да, два раз болше я иду.

-Тогда вот, Мухтар, договор – подписывай.

Мухтар подписал.

Лицо начальника почему-то опять приобрело вид жопы.

– Слушай, Мухтар. В выходной коллектор может лезть мастер-универсал, согласно договору, который ты подписал. Договор подразумевает допуск. Да там и делать-то нечего.… А если не сможешь, то тогда город вызывать будем. Понял?

И Мухтар отправился к коллектору.

Мухтар ничего не успел предпринять, лишь дважды ударить по задвижке. Волна вони и говна хлынула из-за отколовшегося куска большого диаметра трубы. Мухтара сбило с ног и его отнесло в дальний угол коллектора, где было темно, куда не попадал луч света из люка, где было страшно Мухтару, холодно. Единственное, что было положительного в его ситуации, это то, что ноздри его носа были плотно забиты говном и он не ощущал того ужасного запаха.

Силы оставляли Мухтара. Жижа стремительно заполняла все помещение. Мухтар в последний раз взглянул на луч из люка вдалеке.

Со временем местные стали называть этот люк Мухтаровым. Так и повелось. Влюбленные договариваются, где им встретиться.

– А давай, у Мухтарова люка!