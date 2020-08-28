Мнение: Мастер универсал
28.08.2020, 15:46, Разное
Жил, служил и работал сантехник Мухтар при конторе ЖКХ. Вызвал Мухтара к себе начальник и говорит.
– На выходном коллекторе задвижка ссыт вовсю… Вонища, будто чая-то жопа взорвалась.
При слове «взорвалась» Мухтар покрылся испариной, а так вида не подал. Ведь всем на участке было известно, что выходной коллектор давно пользуется дурной славой, в прямых и переносных смыслах.
Начальник, сменив жопу на своем лице гладким фаянсом с улыбкой изрек.
– А нам сверху новую штатную единицу спустили!
Слова «штатная единица» ничего не сказали Мухтару, но по лицу «хозяина» до него доперло, что начальник говорит о чем-то прияном.
Видя некое сомнение в лице Мухтара начальник, поторопился объяснить.
– Понимаешь, Мухтар, должность есть – называется Мастер-универсал. Зарплата в два раза выше твоей, нынешней. А работать так же, как и работал… Понял?
И начальник посмотрел на Мухтара глазами Монолизы.
– Да, два раз болше я иду.
-Тогда вот, Мухтар, договор – подписывай.
Мухтар подписал.
Лицо начальника почему-то опять приобрело вид жопы.
– Слушай, Мухтар. В выходной коллектор может лезть мастер-универсал, согласно договору, который ты подписал. Договор подразумевает допуск. Да там и делать-то нечего.… А если не сможешь, то тогда город вызывать будем. Понял?
И Мухтар отправился к коллектору.
Мухтар ничего не успел предпринять, лишь дважды ударить по задвижке. Волна вони и говна хлынула из-за отколовшегося куска большого диаметра трубы. Мухтара сбило с ног и его отнесло в дальний угол коллектора, где было темно, куда не попадал луч света из люка, где было страшно Мухтару, холодно. Единственное, что было положительного в его ситуации, это то, что ноздри его носа были плотно забиты говном и он не ощущал того ужасного запаха.
Силы оставляли Мухтара. Жижа стремительно заполняла все помещение. Мухтар в последний раз взглянул на луч из люка вдалеке.
Со временем местные стали называть этот люк Мухтаровым. Так и повелось. Влюбленные договариваются, где им встретиться.
– А давай, у Мухтарова люка!
Источник: Достало
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