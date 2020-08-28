Спорт и физкультура усиливают эффект вакцин

28.08.2020, 15:45, Разное



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Спортивные нагрузки и вакцинация

Связь между физической нагрузкой и эффективностью вакцин давно занимает ученых. Большая часть исследований утверждает о пользе упражнений, у них есть даже немедленный эффект. Так, небольшое исследование показало, что антитела вырабатываются лучше у людей, которые выполняли силовые упражнения непосредственно перед прививкой. В то же время, например, у марафонцев есть повышенная склонность к респираторным болезням. Существуют опасения, что чрезмерные спортивные нагрузки подавляют иммунитет и ослабляют реакции на вакцины.

Спортсмены получают лучшую защиту

The New York Times рассказывает о двух исследованиях, проведенных группой исследователей из Саарского университета (Universität des Saarlandes) в Германии. Они хотели узнать, как тяжелые физические нагрузки влияют на выработку иммунитета после вакцинации против сезонного гриппа.

Для исследования ученым пришлось убедить привиться от гриппа группу профессиональных спортсменов. The New York Times отмечает, что это было сложной задачей, поскольку те опасались, что вакцинация повлияет на спортивные результаты. Ученые рекрутировали для работы бегунов (включая марафонцев), пловцов, велосипедистов, метателей молота, баскетболистов, бадминтонистов и даже рестлеров.

Первые данные наблюдений немецкие ученые опубликовали в журнале Brain, Behavior, and Immunity. В этом исследовании они сравнивали показатели иммунитета спортсменов после вакцинации с данными 25 здоровых молодых добровольцев, которые не занимались спортом. У участников брали кровь несколько раз в течение полугода после вакцинации, чтобы проследить за выработкой антител.

У спортсменов иммунный ответ на вакцинацию оказался более выразительным. Ученые указывают, что, возможно, это может давать лучшую защиту от гриппа. Они предполагают, что иммунная система спортсменов подготовлена ежедневными физическими нагрузками.

Вакцинация от гриппа

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Интенсивность нагрузок не влияет на результат прививки

Второе исследование той же группы ученые опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. Авторы сфокусировались непосредственно на иммунных реакциях спортсменов после одной тренировки. Они сравнили количество лимфоцитов и антител в крови участников, которые получили прививку против гриппа в течение двух часов после тренировки и тех, кто не упражнялся в течение дня.

В первую очередь ученые хотели понять – подавляет ли тяжелая нагрузка иммунный ответ. Результаты этого исследования показали, что разницы нет: иммунный ответ на вакцинацию одинаков у спортсменов обеих групп.

Эти исследования фокусировались на профессиональных спортсменах. Но доктор Мартина Сестер (Martina Sester), соавтор двух описанных исследований, высказала мнение, что у спортсменов-любителей, скорее всего, будет более выразительная реакция на вакцинацию, чем у физически пассивных людей. Она и ее коллеги ожидают, что физическая активность усилит действие и других вакцин, в том числе, и от COVID-19, когда та появится.