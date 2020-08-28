 

Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием

28.08.2020, 15:23, Разное

23 августа в Минске состоялся марш против действующего президента. Десятки тысяч жителей столицы вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами выборов. Они собрались на площади Независимости, после чего двинулись в сторону резиденции Александра Лукашенко.

Территорию Дворца независимости оцепили сотрудники силовых ведомств. Спустя время туда прилетел Лукашенко на вертолете. В Сети распространилась видеозапись, на которой политик в бронежилете покидает с младшим сыном кабину и идет в сторону резиденции. В руках он держит автомат.

Одни пользователи пришли в ужас от враждебного вида президента, другие же посмеялись над ним, обратив внимание на отсутствие обоймы. По мнению эксперта Владимира Войкова, Александр Лукашенко хотел создать образ готового к бою лидера, чтобы напугать протестующих граждан.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Авг 2020 в 10:38 PDT

Спустя несколько дней белорусский лидер решил объяснить свое поведение. Президент взял оружие в руки, чтобы показать, что он готов дать отпор странам НАТО. По его словам, недавно к границам Белоруссии были переброшены 18 американских лайнеров из Берлина.

“Я за 25 лет в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять”, – успокоил соотечественников Александр Лукашенко.



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