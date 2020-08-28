 

В России введут новый вид родительских собраний

28.08.2020, 15:23, Разное

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская заявила, что родительские собрания в российских школах будут переведены в онлайн-формат. Родители будут посещать образовательные учреждения только при крайней необходимости.

Такие коррективы в работу школ ввела эпидемия коронавируса. Яновская отметила, что в соответствии с новыми правилами, на каждого ученика в классе должно быть выделено не менее двух с половиной метров. В случае заражения учителя или ребенка COVID-19 сработает система экстренного оповещения, сообщает RT.



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