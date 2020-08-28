Ученые назвали продлевающую жизнь главную эмоцию

28.08.2020, 15:17, Разное

Ученые из Иллинойского и Техасского университетов назвали главную эмоцию, которая способна продлить жизнь. По их словам, счастливые люди живут на 18% дольше, нежели те, кто не чувствуют себя таковыми.

В научной работе американских специалистов говорится, что основной ценностью человека является высокая продолжительность жизни. Именно за нее всегда борются медики, исследователи и власти. Ключевым фактором долголетия оказалось внутреннее состояние человека, а не снижение уровня бедности и появление новых лекарственных препаратов.

В исследовании приняли участие 3,8 тысячи человек, возраст которых составил 52-79 лет. Ученые наблюдали за испытуемыми в течение пяти лет. Они установили, что смертность среди тех, кто испытывал довольно мало позитивных эмоций, составила 7,3%. Аналогичный показатель у счастливых участников не превысил 3,7%. При этом уровень летальных исходов не имел взаимосвязь с физическим здоровьем.

Субъективное счастье определялось тем, как сами участники оценивали собственную жизнь. Также исследователи фиксировали уровень оптимизма и присутствие различных видов эмоций.