Ученые нашли причину долголетия у японцев

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28.08.2020, 15:17, Разное

Японские исследователи изучили секрет долгожительства своих соотечественников. Оказалось, причина, по которой средний возраст японцев превышает 80 лет, заключается в питании.
Как показывает статистика, японские мужчины в среднем доживают до 80 лет, тогда как для представительниц прекрасного пола этот показатель отмечается на уровне более 86 лет. В Национальном центре исследования здоровья изучили этот феномен, который давно пытаются понять исследователи всего мира. Согласно данным исследователей ЦИЗ, тайна высокой продолжительности жизни кроется в особом рационе.

Так, на столе среднестатистического японца большой процент занимают блюда из морепродуктов и рыбы. Также жители Страны восходящего солнца употребляют в большом количестве овощи, фрукты, зелень и водоросли. В отличие от европейцев, местные жители практически не пьют сладких напитков. Благодаря сбалансированному меню в этой стране отмечается мало случаев преждевременной смерти, так как риск появления летальных заболеваний в Японии очень низкий.

Для того, чтобы, как и японцы, дольше наслаждаться жизнью и избежать многих заболеваний, эксперты предлагают изменить привычные пищевые привычки и рацион. Для этого следует включать в диету больше различных бобовых с высоким содержанием белков. Ферментированные виды сои, чечевицы и т.п. защищают организм от развития онкологических новообразований, особенно в районе груди и простаты. Также, как пишет «Глобалмск», подобные блюда помогают избежать недугов сердечно-сосудистого характера.



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