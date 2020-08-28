 

1+1 – в Харьковской области обстреляли автобус с активистами украинской оппозиции

28.08.2020, 15:10, Новости дня

В Харьковской области мужчины в балаклавах заблокировали на трассе микроавтобус с членами общественной организации «Патриоты за жизнь», разбили окна, открыли огонь из травматического оружия, устроили драку и скрылись. Как передаёт «1+1», четыре человека госпитализированы. Полиция задержала 14 нападавших, открыто дело по двум статьям — хулиганство и покушение на убийство.


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Четыре человека госпитализированы, почти полтора десятка молодых людей задержали — так завершилась стрельба в Харьковской области накануне.

Вечером вблизи города Люботин на проезжей части два автомобиля заблокировали микроавтобус с двумя десятками людей. Впоследствии молодые люди в балаклавах разбили окна автобуса, открыли огонь из травматического оружия, устроили драку и скрылись. «1+1»

Четверо пассажиров автобуса с ушибами и огнестрельными ранениями доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В Facebook депутат Илья Кива заявил, что в автобусе ехали его соратники из общественной организации «Патриоты за жизнь», а на них напали якобы представители «Азова» и «Нацкорпуса». Эти организации отреагировали сразу и свою причастность к разбою опровергли.

Четырнадцать нападающих полиция поймала за несколько часов. Сейчас дело расследуется по двум статьям — хулиганство и покушение на убийство. Больше деталей — уже в следующих выпусках ТСН.

Дата выхода в эфир 28 августа 2020 года.



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