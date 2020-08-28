 

CNN – американцы и британцы меньше всех довольны действиями своих властей во время пандемии

28.08.2020, 15:10, Новости дня

Судя по опросу общественного мнения, жители США и Великобритании меньше всех довольны действиями своих властей по борьбе с коронавирусом. При этом американцы ещё и отмечают, что их страна вышла из кризиса ещё более разобщённой, пишет на своём сайте CNN.


Reuters

В Pew Research Center провели опрос среди жителей разных стран на тему, стала ли их страна более единой, чем она была до эпидемии коронавируса. В итоге на последнем месте в рейтинге единения страны оказались США и Великобритания, пишет на своём сайте CNN. В США о большем единстве сказали лишь 18% респондентов. Следом за ними среди наименее единых идут Германия и Франция, но у тех уже 39%. Наилучший показатель у Дании — 72%.

Если смотреть на Штаты, то демократы и республиканцы категорически по-разному оценивают успехи борьбы правительства с пандемией. Так, 76% республиканцев и склонных к республиканским взглядам считают, что администрация сделала всё правильно. И лишь 25% представителей противоположной стороны с ними согласны.

Интересно то, что оказалось, в разных странах люди, которые придерживаются одной политической линии с правительством, какой бы она ни была, склонны хвалить достижения властей, а противники – ругать. Этот феномен проявился в опросах в США, Великобритании, Испании. Впрочем, социологи говорят, что это вполне понятное и известное явление.

В исследовании приняли участие больше 14 тыс. человек из 14 стран Северной Америки, Европы и Азии. В основном все они довольны тем, как их правительства справлялись с пандемией. Исключением стали только Великобритания и США, где таковых оказалось меньше половины.

Наоборот, в таких странах, как Дания или Австралия, люди всех политических течений оказались в большой степени довольны действиями властей. В том числе, как выяснили специалисты, одобрение такое связано с экономической ситуацией.

Также оказалось, что женщины чаще мужчин говорили, что их жизнь из-за кризиса изменилась. А в Швеции, где почти никаких ограничений нем вводилось, 71% респондентов ответили, что в их жизни всё равно случились значительные изменения, пишет CNN. 



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