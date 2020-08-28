Апелляционный суд поддержал право трансгендерных школьников выбирать туалет

28.08.2020, 15:10, Новости дня

Апелляционный суд в США постановил, что школы не могут отказывать трансгендерным учащимся в доступе к туалетам, которые соответствуют их гендерной идентичности, что стало большой победой защитников прав трансгендеров.

Апелляционный суд 4-го округа вынес решение в пользу Гэвина Гримма, бывшего ученика Глостерской средней школы в Вирджинии, который утверждал, что школа нарушила его конституционные права, отказав ему в доступе в туалет для мальчиков.

Суд двумя голосами против одного отклонил аргумент школьного совета о том, что такая политика необходима для защиты частной жизни учащихся.

«Все студенты-трансгендеры должны иметь то, в чем было отказано мне: чтобы наши школы и наше правительство видело нас такими, какие мы есть, – говорится в заявлении Гримма. – Сегодняшнее решение – невероятная эмоциональная поддержка не только для меня, но и для трансгендерной молодежи по всей стране».

Адвокат школы Дэвид Корриган, настаивал, что Гримму не разрешали пользоваться туалетом для мальчиков, поскольку он не делал операции по смене пола.