 

Апелляционный суд поддержал право трансгендерных школьников выбирать туалет

28.08.2020, 15:10, Новости дня

Апелляционный суд в США постановил, что школы не могут отказывать трансгендерным учащимся в доступе к туалетам, которые соответствуют их гендерной идентичности, что стало большой победой защитников прав трансгендеров.

Апелляционный суд 4-го округа вынес решение в пользу Гэвина Гримма, бывшего ученика Глостерской средней школы в Вирджинии, который утверждал, что школа нарушила его конституционные права, отказав ему в доступе в туалет для мальчиков.

Суд двумя голосами против одного отклонил аргумент школьного совета о том, что такая политика необходима для защиты частной жизни учащихся.

«Все студенты-трансгендеры должны иметь то, в чем было отказано мне: чтобы наши школы и наше правительство видело нас такими, какие мы есть, – говорится в заявлении Гримма. – Сегодняшнее решение – невероятная эмоциональная поддержка не только для меня, но и для трансгендерной молодежи по всей стране».

Адвокат школы Дэвид Корриган, настаивал, что Гримму не разрешали пользоваться туалетом для мальчиков, поскольку он не делал операции по смене пола.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / 21-летняя экс-футболистка “Интера” и “Милана” насмерть разбилась на скутере

15.07 / Алжирский суд приговорил двух бывших премьеров к тюремным срокам

10.08 / МВД Белоруссии сообщило о задержании в ходе беспорядков 3 тыс. человек

04.08 / Лукашенко заявил о направленных на него «ядовитых ковидных» стрелах

28.08 / Стало известно о возможном перезапуске программы кешбэка за туры по России

09.08 / Лукашенко обвинил крупнейший белорусский новостной портал в “желании мордобоя”

27.08 / По делу против Порошенко на Украине арестованы имущество и акции завода

25.07 / “В транспорт до сих пор сесть не могу”. Заложница луцкого террориста рассказала, как себя чувствует

29.07 / В Сирии построят часовню с именем Айя-София

20.07 / Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска