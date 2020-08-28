 

Помпео выразил беспокойство по поводу китайских рыболовных судов у Галапагосских островов

28.08.2020, 15:10, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения о сотнях китайских судов у Галапагосских островов вызывают «глубокое беспокойство».

Недавно из Эквадора поступили сообщения о скоплении в регионе рыболовных судов преимущественно китайского происхождения.

«Сообщения о скоплении возле Галапагосских островов более 300 китайских судов, отключавших системы слежения, меняющих названия и оставляющих за собой морской мусор, вызывают глубокое беспокойство», – написал Помпео в «Твиттере».

Он призвал Китай «быть прозрачным и придерживаться политики абсолютной нетерпимости в отношении незаконного рыболовства».



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