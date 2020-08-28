 

Шойгу предложил «Калашникову» доработать автомат

28.08.2020, 15:08, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу порекомендовал концерну «Калашников» (входит в Ростех) доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить им военных летчиков.

Осматривая выставку «Калашникова» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», Шойгу сказал, что автоматом АМ-17 можно было бы вооружить летчиков самолетов Су-35 и Су-57, передает ТАСС. Для этого необходимо, чтобы автомат помещался в ранец.

«Необходимо поработать над весовыми характеристиками и габаритами», – заключил министр обороны.

В настоящее время военные летчики вооружены пистолетом-пулеметом Стечкина.

В июне 2018 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что на основе линейки АМ-17 концерн разрабатывает целое семейство на новой перспективной платформе.



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