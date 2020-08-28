Генпрокуратура утвердила обвинение против депутата Госдумы о взятке в 3 млрд рублей

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28.08.2020, 15:08, Новости дня

Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой.

Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год в составе ОПГ вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили взятку на общую сумму более 3 млрд рублей», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

В декабре 2019 года Госдума лишила Белоусова неприкосновенности и разрешила возбудить уголовное дело.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании. По словам помощника депутата, дело возбудили из-за предыдущей помощницы парламентария, которая якобы его оклеветала.



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