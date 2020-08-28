 

Мать Аллы Вербер скончалась в первую годовщину похорон дочери

28.08.2020, 14:53, Разное

В первую годовщину со дня похорон фешн-директора столичного ЦУМа Аллы Вербер скончалась ее мать Татьяна Абрамовна. По словам внучки Екатерины, ее не стало две недели назад. Екатерина Вербер посвятила покойной бабушке трогательный пост в социальной сети Instagram.
14 августа год назад в Канаде состоялись похороны Аллы Вербер. Екатерина Вербер поделилась снимком бабушки и рассказала, что ей пришлось перенести блокаду, а в 1979 году отправиться на постоянное место жительство в Монреаль. Она пережила не только дочь, но и мужа, причиной смерти которого стало онкологическое заболевание.

Екатерина Вербер заявила, что не успела попрощаться с ней при жизни и полететь на похороны из-за введенных на фоне распространения коронавируса карантинных мероприятий. Она бы хотела сказать бабушке, что очень гордится ею. В комментариях к публикации российские знаменитости, которые были знакомы с Татьяной Абрамовной, выразили слова соболезнования родным и близким покойной.



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