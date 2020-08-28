 

Вирусолог рассказала, кого защищают маски

28.08.2020, 14:53, Разное

Вирусолог Моника Ганди, работающая на базе Калифорнийского университета, рассказала, кого на самом деле защищают маски. В некоторой степени это средство может уберечь от коронавируса не только человека, который его надел, но и окружающих.
Распространение COVID-19 происходит воздушно-капельным путем. Мелкие частицы вируса находятся в так называемом аэрозоле, который распыляется при разговоре, чихании и кашле людей. Тканевые или же хирургические маски для лица способны блокировать большинство этих элементов.

По словам доктора Ганди, в США на двух заводах по переработке пищевых продуктов, где люди носили маски, коронавирус у сотрудников протекал в бессимптомной или же легкой форме. Исследования, проведенные на эту тему, показали, что, если надевать данное средство защиты в общественных местах, сокращаются показатели инфицирования. Таким образом, маска может спасти не только ее владельца, но и окружающих.

Напомним, что с 11 марта мир живет в режиме пандемии. Ее ввела ВОЗ из-за быстрого распространения коронавируса по миру. Первые вспышки заболевания произошли в Китае в конце декабря прошлого года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Смартфон Google Pixel 4a не получит поддержку 5G

15.07 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

07.08 / Мнение: Имеют ли право американцы подкупать россиян?

14.07 / Ученые из США синтезировали устойчивый к ионизирующему излучению пигмент

21.07 / Скандалы: Александр Бастрыкин доследует своего бывшего зама

24.07 / Мнение: И выборов тоже больше не будет

27.08 / Воспитательница забайкальского детсада дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону»

24.08 / Осторожно, скользкий трон

20.08 / Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее

07.08 / В Индии при посадке разбился самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска