Вирусолог рассказала, кого защищают маски

28.08.2020, 14:53, Разное

Вирусолог Моника Ганди, работающая на базе Калифорнийского университета, рассказала, кого на самом деле защищают маски. В некоторой степени это средство может уберечь от коронавируса не только человека, который его надел, но и окружающих.

Распространение COVID-19 происходит воздушно-капельным путем. Мелкие частицы вируса находятся в так называемом аэрозоле, который распыляется при разговоре, чихании и кашле людей. Тканевые или же хирургические маски для лица способны блокировать большинство этих элементов.

По словам доктора Ганди, в США на двух заводах по переработке пищевых продуктов, где люди носили маски, коронавирус у сотрудников протекал в бессимптомной или же легкой форме. Исследования, проведенные на эту тему, показали, что, если надевать данное средство защиты в общественных местах, сокращаются показатели инфицирования. Таким образом, маска может спасти не только ее владельца, но и окружающих.

Напомним, что с 11 марта мир живет в режиме пандемии. Ее ввела ВОЗ из-за быстрого распространения коронавируса по миру. Первые вспышки заболевания произошли в Китае в конце декабря прошлого года.