Кива сам обещал расстреливать автобусы с сепаратистами – Казанский о нападении на “Патриотов – за жизнь”

28.08.2020, 14:52, Новости дня

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива до того, как присоединился к этой политической силе, сам угрожал нападениями на автобусы со сторонниками сепаратистов, заявил блогер и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Денис Казанский, комментируя в Facebook вчерашний инцидент на трассе в Харьковской области.

“Как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов. ОПЗЖ еще потом троллили этой фразой на выборах, размещая ее на бордах. Есть версия, что это сам Кива наконец и осуществил давно задуманное”, – написал Казанский.

Кстати, как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов…. Posted by Денис Казанский on Neljapäev, 27. august 2020

Он добавил, что после происшествия сторонники ОПЗЖ одновременно разгоняли в социальных сетях фейки о расстрелянных из автоматов людях, обвиняя “Нацкорпус”.

“ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов. Цель этих вбросов – примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках. Стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие”, – подчеркнул блогер.

ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки… Posted by Денис Казанский on Neljapäev, 27. august 2020

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он заявил, что одного человека похитили. Изначально политик также сообщал о погибших, но потом уточнил, что жертв нападения нет.

В полиции информацию о похищении человека и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации Кивы “Патриоты – За жизнь”.

Нардеп утверждает, что нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”. В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Полиция Харьковской области открыла два уголовных производства – по статьям “хулиганство и “покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, которое совершено по предварительному сговору группой лиц”.