Линкявичюс заявил, что Россия может вторгнуться в Беларусь

28.08.2020, 14:52, Новости дня

Евросоюз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, сообщает “Европейская правда”.

По его словам, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь.

“Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, готовых к отправке. Этого пока не произошло, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств”, – подчеркнул глава МИД Литвы.

Линкявичюс убежден, что юридических, военных или практических оснований для военной интервенции России в Беларусь не существует. Кроме того, нет оснований для изменения политики ЕС в отношении России.

“Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли”, – добавил глава литовского МИД.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Путин считает, что западные страны хотят влиять на происходящее в Беларуси. Лукашенко считает, что Польша претендует на Гродненскую область страны.