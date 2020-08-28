Лукашенко пригрозил задействовать совместные с Россией войска, если на Западе «дернутся»

28.08.2020, 14:48, Новости дня

Ни один российский военнослужащий не находится на территории Белоруссии, но если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку войск, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«У нас договор. … Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из РФ не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», – сообщил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Ранее Лукашенко также посоветовал «им за границей» подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии «полыхнет».

В пятницу Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями. Ряд европейских стран пригрозил ввести адресные санкции против Белоруссии в связи с отказом признать результаты выборов 9 августа.